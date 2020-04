"Aziende fallite, persi migliaia di € Ecco perché occupo il Parlamento" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ha minacciato di occupare il Parlamento e di scendere in piazza dopo il 3 maggio senza risposte chiare dal governo. Massimo Casanova, eurodeputato della Lega e patron del Papeete Beach, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it i motivi della sua protesta. Da imprenditore, afferma, non da... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ha minacciato di occupare ile di scendere in piazza dopo il 3 maggio senza risposte chiare dal governo. Massimo Casanova, eurodeputato della Lega e patron del Papeete Beach, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it i motivi della sua protesta. Da imprenditore, afferma, non da... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : 'Aziende fallite, persi migliaia di € Ecco perché occupo il Parlamento' - ShadyandMe1969 : RT @fabiopi1000: Mai era stato dato in passato un aiuto a piccole e piccolissime aziende di commercio e artigianato, sono sempre fallite ne… - lvoir : RT @fabiopi1000: Mai era stato dato in passato un aiuto a piccole e piccolissime aziende di commercio e artigianato, sono sempre fallite ne… - esisley : RT @fabiopi1000: Mai era stato dato in passato un aiuto a piccole e piccolissime aziende di commercio e artigianato, sono sempre fallite ne… - AdriMCMLXI : RT @fabiopi1000: Mai era stato dato in passato un aiuto a piccole e piccolissime aziende di commercio e artigianato, sono sempre fallite ne… -