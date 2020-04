Asti – La Didattica a Distanza | da un’emergenza ad opportunità di crescita dei Sistemi

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Proprio nei momenti critici, in questo problematico scenario di una primavera angusta ed insolita, in cui prevalgono angosce e paure, la Comunità Educante – chi più, chi meno – ha messo a fuoco l’esperienza e la capacità organizzativa per proiettare – in questa insidiosa fase di emergenza sanitaria del Paese – il proprio ruolo dinamico, di responsabilità. Un forziere di fiducia e speranza, soprattutto per il delicato bacino cui una delle principali Agenzie Educative della Società civile si rivolge: il popolo dei discenti, ovvero la linfa della classe dirigente del domani. La Scuola si pone come baluardo nel valorizzare la capacità di costruire, mantenere e rafforzare relazioni che danno vita ad un tessuto sociale in grado di comprendere e aiutarsi. La Scuola è un collante sociale e lo deve essere ...