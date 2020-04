Asia Valente | la confessione su Signorini | “E’ innamorato del mio c**o”

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è stata una delle ultime concorrenti a varcare la porta rossa del Grande Fratello e oggi arriva lasul conduttore del reality. foto facebookIl Grande Fratello Vip ha visto da poco spegnere i riflettori dopo una lunga edizione durata tre mesi che ha visto il trionfo di Paola Di Benedetto, seguita al secondo posto da Paolo Ciavarro e al terzo da Sossio Aruta. A fare scalpore però è stata ladi una delle concorrenti, eliminate nel corso della settimane riguardo Alfonso. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: AMADEUS, BRUTTE NOTIZIE PER IL PRESENTATORE RAI, piccante su: “del mio…” foto facebookè stata poco all’interno delle casa del Grande Fratello ma nonostante tutto ha lasciato il segno anche grazie alle sue ...

_beaphoenix_ : RT @diegodemme4: @vincycernic95 Pasquale Laricchia Patrick Pugliese: i pugliesi Serena Enardu Asia Valente: le patetiche Elisa De Panicis… - GenteVipNews : Asia Valente » “Alfonso Signorini si era innamorato mi ha voluta al Gf Vip” - diegodemme4 : @vincycernic95 Pasquale Laricchia Patrick Pugliese: i pugliesi Serena Enardu Asia Valente: le patetiche Elisa De P… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Valente

Il Sussidiario.net

I due hanno numerose volte turbato il sonno di Valeria Marini, andandola a disturbare con l’aspirapolvere, ma non solo. Una volta hanno fatto credere ad Asia Valente che lo Chef Cracco li avrebbe ...Oppure lo scherzo fatto ad Asia Valente (che ha svelato una notizia su Alfonso Signorini alquanto imbarazzante) , i due hanno fatto credere alla ragazza che lo chef Cracco sarebbe entrato in casa per ...