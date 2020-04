Ascolti tv 14 aprile | vince Il Volo ma bene anche Animali Fantastici

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Su Rai 1a sorpresa glitv del 14Il– Un’Avventura Straordinaria, che in replica ha raccolto davanti allo schermo 4.272.000 spettatori pari al 15.3% di share. Un risultato davvero ottimo considerando che i concerti in prima serata difficilmente hanno mai avuto molto impatto. Dopo la saga di Harry Potter su Italia 1 su Canale 5 il suo prequele Dove Trovarli ha totalizzato una media di 3.239.000 spettatori pari al 12.4% di share.qui il risultato è ottimo perché il nuovo ciclo di film con protagonista Newt Scamandernelle sale ha avuto meno impatto delle avventure del maghetto, pertanto era prevedibile un calo in termini ditv. Pechino Express 8 con la finale ha raggiunto il miglior risultato della stagione su Rai 2 superando i 3 milioni di spettatori per uno share ...