Arredare casa con le cassette della frutta non è mai stato così facile! Le cassette della frutta sono un oggetto molto versatile con cui si possono creare diversi complementi d'arredo per la vostra casa. Ecco qualche straordinaria idea da cui prendere spunto. 1.Mensole dove riporre vari oggetti Appendete delle cassette di legno della frutta ad una parete e saranno perfette per poterci riporre degli oggetti. Un'idea originale e salva spazio. Fonte immagine 2.Scaffale o libreria: idea numero 1 Impilate più cassette di legno una sopra l'altra fino a formare uno scaffale. Fissate ogni cassetta con delle viti e con della colla per legno. Dipingete il mobile con una vernice che si abbini al resto dell'arredamento. Fonte immagine 3.Scaffale o libreria: idea numero 2 Uno scaffale fatto con le cassette della frutta è perfetto non solo per ...

Come arredare la casa con i tappeti di design

