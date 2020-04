Armie Hammer e il folle look durante la quarantena: ecco la foto! (Di giovedì 16 aprile 2020) Armie Hammer ha condiviso online le foto del suo nuovo look ideato mentre è in quarantena! Armie Hammer ha cambiato totalmente look durante la quarantena, scatenando i commenti dei suoi follower che hanno reagito alla foto pubblicata online. La star aveva condiviso nelle sue stories su Instagram uno scatto in cui rivelava che stava tagliandosi i capelli, ma nessuno avrebbe potuto immaginare il risultato finale. Il protagonista di Chiamami col tuo nome ha quindi pubblicato su Instagram la foto del sorprendente risultato finale. L'attore ha ora infatti una cresta e dei baffi davvero unici, accompagnati da degli abiti perfettamente abbinati. La foto è accompagnata da una didascalia in cui Armie Hammer dichiara: "Sto bene". L'attore, prossimamente, ... Leggi su movieplayer Chiamami col tuo nome 2 : Timothée Chalamet e Armie Hammer confermati nel cast

Justice League : Mortal | svelato il cappuccio disegnato per Armie Hammer

Justice League Mortal : ecco la maschera di Batman che avrebbe dovuto indossare Armie Hammer (Di giovedì 16 aprile 2020)ha condiviso online le foto del suo nuovoideato mentre è inha cambiato totalmentela, scatenando i commenti dei suoi follower che hanno reagito alla foto pubblicata online. La star aveva condiviso nelle sue stories su Instagram uno scatto in cui rivelava che stava tagliandosi i capelli, ma nessuno avrebbe potuto immaginare il risultato finale. Il protagonista di Chiamami col tuo nome ha quindi pubblicato su Instagram la foto del sorprendente risultato finale. L'attore ha ora infatti una cresta e dei baffi davvero unici, accompagnati da degli abiti perfettamente abbinati. La foto è accompagnata da una didascalia in cuidichiara: "Sto bene". L'attore, prossimamente, ...

queenofthestorm : buonanotte solo a timothèe chalamet che thirsta su armie hammer peggio di me ?? - foolwhodream_ : RT @chaIames: Stabilità emotiva di questa quarantena livello: Armie Hammer - kyanshees : o armie hammer cara... - Ilooktheorizayn : RT @chaIames: Stabilità emotiva di questa quarantena livello: Armie Hammer - BlackWidow_221B : Creo que tendré pesadillas con Armie Hammer... Why Armie Why? -

Ultime Notizie dalla rete : Armie Hammer Armie Hammer e il folle look durante la quarantena: ecco la foto! Movieplayer.it “Chiamami col tuo nome”. Luca Guadagino conferma il ritorno di Timothée Chalamet e Armie Hammer nel sequel

Nel corso di una recente intervista concessa a La Repubblica, il regista Luca Guadagnino ha confermato il ritorno di Timothée Chalamet e Armie Hammer nel sequel di Chiamami col tuo nome, tratto dal ...

Chiamami col tuo nome: IL SEQUEL

Timothée Chalamet, Armie Hammer e altri membri del cast dell'acclamato Chiamami col tuo nome stanno tornando per il sequel attualmente in sviluppo, lo ha recentemente confermato il regista Luca ...

Nel corso di una recente intervista concessa a La Repubblica, il regista Luca Guadagnino ha confermato il ritorno di Timothée Chalamet e Armie Hammer nel sequel di Chiamami col tuo nome, tratto dal ...Timothée Chalamet, Armie Hammer e altri membri del cast dell'acclamato Chiamami col tuo nome stanno tornando per il sequel attualmente in sviluppo, lo ha recentemente confermato il regista Luca ...