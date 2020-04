Apple lancia il nuovo iPhone SE | lo smartphone di 2ª generazione | un gioiellino low-cost

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Arriva l’ultimo gioiello di casa Cupertino: l’SE di seconda, une potentecon display Retina HD da 4,7″ e la sicurezza evoluta del Touch ID.SE ha un design compatto reinventato dentro e fuori ed e’ l’piu’ conveniente. Il prezzo – 399 dollari negli USA, 499 euro in Italia per la versione con meno memoria interna – e’ decisamente più basso rispetto agliclassici, e consente adi competere nella fascia media del mercato. IlSE ha il chip A13 Bionic sviluppato da, il piu’ veloce di sempre su unoe all’altezza anche dei compiti piu’ impegnativi, e il miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un, che offre i vantaggi della fotografia computazionale come la modalita’ ...