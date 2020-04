Anziano solo | polizia lo trova in lacrime sulla panchina | “Non mangio da giorni” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alcuni agenti di polizia vengono a conoscenza di un dramma della solitudine, con un Anziano solo che piangeva in strada e che ha svelato loro la sua triste storia. La solitudine è una delle drammatiche conseguenze che derivano dall’emergenza sanitaria figlia del Coronavirus. In molti anziani infatti non hanno nessuno accanto a loro. LEGGI ANCHE … L'articolo Anziano solo polizia lo trova in lacrime sulla panchina “Non mangio da giorni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews L’anziano picchiato dal medico : "Gli avevo solo portato le radiografie e mi ha preso a calci"

L’anziano picchiato dal medico : “Gli ho solo portato le mie radiografie - mi ha preso a calci…”

Tragedia in una casa di riposo a Roma : un anziano viene “dimenticato” e muore da solo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alcuni agenti divengono a conoscenza di un dramma della solitudine, con unche piangeva in strada e che ha svelato loro la sua triste storia. La solitudine è una delle drammatiche conseguenze che derivano dall’emergenza sanitaria figlia del Coronavirus. In molti anziani infatti non hanno nessuno accanto a loro. LEGGI ANCHE … L'articololoin“Nonda giorni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stanzaselvaggia : 'I dipendenti che hanno denunciato la direzione sono idioti'. 'Nelle Rsa le mascherine non servono', 'Hanno portato… - antieuropeistaa : Lo sapevate che se si sente male un vostro caro, anziano, ve lo sottraggono e dopo averlo sottoposto a cure non sce… - SerLongo : Bari, anziano piange su una panchina: «Sono solo, non mangio da tre giorni». I poliziotti gli portano la spesa… - Sandro70720027 : @matteosalvinimi Con un solo modulo in Svizzera hai fino a 500mila euro sul conto. Come lo traduci? Chiedo per un a… - CesaAdamo17 : RT @leggoit: Bari, anziano piange su una panchina: «Sono solo, non mangio da tre giorni». I poliziotti gli portano la spesa -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano solo Anziano solo | polizia lo trova in lacrime sulla panchina | “Non mangio da giorni” ViaggiNews.com Anziano solo | polizia lo trova in lacrime sulla panchina | “Non mangio da giorni”

Alcuni agenti di polizia vengono a conoscenza di un dramma della solitudine, con un anziano solo che piangeva in strada e che ha svelato loro la sua triste storia. E la dimostrazione arriva da Bari, ...

Anziani contagiati nella casa di cura: «Ci dicevano tutto ok, ma non era vero. Ora vogliamo sapere quel che è successo»

si invitano gli spettabili familiari/visitatori ad astenersi dalle visite ai propri congiunti limitando le stesse solo ai casi strettamente necessari. Nonostante le video chiamate e i messaggi via ...

Alcuni agenti di polizia vengono a conoscenza di un dramma della solitudine, con un anziano solo che piangeva in strada e che ha svelato loro la sua triste storia. E la dimostrazione arriva da Bari, ...si invitano gli spettabili familiari/visitatori ad astenersi dalle visite ai propri congiunti limitando le stesse solo ai casi strettamente necessari. Nonostante le video chiamate e i messaggi via ...