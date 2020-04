Antonella Elia svela: “Penso che il Grande Fratello Vip abbia messo fine alla mia carriera” – VIDEO (Di mercoledì 15 aprile 2020) La carriera di Antonella Elia è finita dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip? Ecco cosa pensa l’ex gieffina Antonella Elia si è messa a nudo nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa si è mostrata per quella che è, senza finzione, pensa … L'articolo Antonella Elia svela: “Penso che il Grande Fratello Vip abbia messo fine alla mia carriera” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Gf Vip - Antonella Elia confessa : "Sarebbe un sogno sposare Pietro" -

Raimondo Vianello - il ricordo di Antonella Elia : "Grazie di tutto"

Antonella Elia - i suoi progetti per il futuro con Pietro Delle Piane (Di mercoledì 15 aprile 2020) La carriera diè finita dopo la sua partecipazione alVip? Ecco cosa pensa l’ex gieffinasi è messa a nudo nel corso della quarta edizione delVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa si è mostrata per quella che è, senza finzione, pensa … L'articolo: “Penso che ilVipmia carriera” – VIDEO NewNotizie.it.

carmela19921 : RT @darveyfeels_: “Se alla fine di un percorso così figo ti ritrovi a parlare dei tre chili che ho preso vuol dire che il tuo percorso è st… - voilaloves : RT @vincycernic95: 'Dico le cose come se fossi per strada, ma sono migliori quelle che tramano alle spalle?' ANTONELLA ELIA DIXIT ???? #GFVIP - vincycernic95 : 'Dico le cose come se fossi per strada, ma sono migliori quelle che tramano alle spalle?' ANTONELLA ELIA DIXIT ???? #GFVIP - atypicalgl : RT @vincycernic95: BACK WHEN ANTONELLA ELIA ENDED CLIZIA INCORVAUA PS: FORSE COL SENNO DI POI CI È ANDATA ANCHE LEGGERA #GFVIP https://t.c… - blogtivvu : Antonella Elia: “Il #GFVip? La fine della mia carriera” -