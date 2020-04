Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello: “Mi hai insegnato molto di quello che so” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Con un post su Instagram, Antonella Elia ricorda il conduttore, scomparso il 15 aprile 2020: "Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri". La didascalia accompagna una foto in bianco e nero dei due, con una dedica del comico. Leggi su fanpage Antonella Elia in quarantena con Pietro : pronti per il matrimonio dopo il miele? La risposta da Chi

Antonella Elia diventa mamma dopo GF Vip? “Ho un debito verso la vita”

Antonella Elia - stavolta la stoccata è più crudele che mai. E - inaspettatamente - arriva da “lei” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Con un post su Instagram,il conduttore, scomparso il 15 aprile 2020: "Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri". La didascalia accompagna una foto in bianco e nero dei due, con una dedica del comico.

Unf_Tweet : #gfvip #gfvip2020 Antonella Elia in quarantena con Pietro: pronti per il matrimonio dopo il miele? La risposta da C… - zazoomblog : Antonella Elia diventa mamma dopo GF Vip? “Ho un debito verso la vita” - #Antonella #diventa #mamma #debito - pascaziomarco : RT @see_lallero: '0369-561222...2' Antonella Elia da 'Pressing' 1995-97 In onda su Italia 1. #VeryNormalTRASH #GFVIP - VicolodelleNews : ‘#GfVip’ Intervista ad Antonella Elia: Chi ha sentito dei suoi compagni di reality? Era lei la cocca di Signorini?… - voilaloves : RT @see_lallero: '0369-561222...2' Antonella Elia da 'Pressing' 1995-97 In onda su Italia 1. #VeryNormalTRASH #GFVIP -