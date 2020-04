Animal Crossing | New Horizons ha una community che spende milioni percommerciare gli

Animal Crossing: New Horizons ha una community che spende milioni per...commerciare gli abitanti dell'isola (Di mercoledì 15 aprile 2020) In Animal Crossing: New Horizons le stelline vi consentiranno di acquistare moltissime cose, tra cui ampliare casa ed arredarla con il vostro stile. Ma decidere chi può vivere nella vostra isola di solito non è qualcosa per cui è possibile pagare, almeno non all'interno del gioco stesso.Tuttavia, su un forum chiamato "The Bell Tree", i giocatori stanno vendendo all'asta i loro abitanti del villaggio, offrendo addirittura milioni di stelline per acquistare l'abitante più amato. Il processo è abbastanza semplice: una volta che l'abitante è disponibile per essere "spedito" (ovvero è pronto a lasciare l'isola), un visitatore può parlare con lui e chiedere di spostarsi sulla sua isola. Un utente sul forum afferma di aver "comprato" Beau (Gigi in italiano) alla "modica" cifra di 10 milioni di stelline. "Mi sono avvicinato al personaggio ... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons : Come ottenere tutti gli strumenti d’oro

