ANGI: nuovo modello economico incentrato su sostenibilità ed etica. Racconto di Josè Salgado (Di mercoledì 15 aprile 2020) Jose Salgado, Presidente della camera di commercio canadese e membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si trova in Italia in questo momento e compie delle riflessioni su questo particolare momento storico del lockdown dell’epidemia di coronavirus e delle conseguenze che ha comportato. Salgado appunta la sua attenzione su quanto questa crisi abbia evidenziato le fragilità di questo sistema economico, quindi anche la conseguente necessità di sviluppare nuovi modelli economici, dal momento che la maggior parte delle aziende, sia quelle di grandi dimensioni che di piccole dimensioni avranno un grosso contraccolpo da questa crisi. Le grandi aziende subiranno sicuramente un ridimensionamento mentre piccole aziende probabilmente non riapriranno. Per questo Jose invita ad interrogarci non su come sarà il futuro ... Leggi su romadailynews Bianca Guaccero con la frangia in quarantena - il nuovo taglio nasconde un segreto : “È una parrucca”

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme. Cosa succede tra i due?

Ambra Angiolini - il nuovo look fa centro : pioggia di complimenti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Jose Salgado, Presidente della camera di commercio canadese e membro del comitato scientifico– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si trova in Italia in questo momento e compie delle riflessioni su questo particolare momento storico del lockdown dell’epidemia di coronavirus e delle conseguenze che ha comportato. Salgado appunta la sua attenzione su quanto questa crisi abbia evidenziato le fragilità di questo sistema, quindi anche la conseguente necessità di sviluppare nuovi modelli economici, dal momento che la maggior parte delle aziende, sia quelle di grandi dimensioni che di piccole dimensioni avranno un grosso contraccolpo da questa crisi. Le grandi aziende subiranno sicuramente un ridimensionamento mentre piccole aziende probabilmente non riapriranno. Per questo Jose invita ad interrogarci non su come sarà il futuro ...

Angi_tech : RT @gabferrieri: ?? Tra poco sarò di nuovo in diretta a partire dalle 20,30 per un nuovo speciale su #CentroSuonoSport per l'analisi sull'em… - angi_failla : Sfida divertente nuovo challenge, plank..tag con hashtag #yoginbambu #angifailla #PAVULLONELFRIGNANO #polinago… - angi_failla : Ciao a tutti, questo è il mio nuovo canale YouTube: YOGIN BAMBU. Condividerò con voi pratiche e passione yoga, se a… - angi_failla : Per chi è nuovo nella mia pagina informo che nel mese di Aprile pubblico ogni giorno un video gratuito sul canale… - Angi_tech : RT @gabferrieri: ?? Tra poco sarò di nuovo in diretta a partire dalle 20,30 per un nuovo speciale su #CentroSuonoSport per l'analisi sull'em… -

Ultime Notizie dalla rete : ANGI nuovo ANGI: nuovo modello economico incentrato su sostenibilità ed etica. Racconto di Josè Salgado RomaDailyNews Joe Satriani: «Non farò concerti davanti allo schermo di un computer»

Vengo in California per stare con le mie sorelle maggiori, passo un po’ di tempo in Giappone, torno a Berkeley, mi convinco che devo lasciare tutto alle spalle e fare qualcosa di nuovo. E così fondo ...

ANGI: coronavirus, al via la fase 2, ecco cosa aspettarsi

A guidare l’esecutivo in questa fase sarà una nuova task force di 17 esperti guidata da Vittorio Colao, ex numero uno di Vodafone, e divisa in cinque gruppi di lavoro focalizzati sulle seguenti aree: ...

Vengo in California per stare con le mie sorelle maggiori, passo un po’ di tempo in Giappone, torno a Berkeley, mi convinco che devo lasciare tutto alle spalle e fare qualcosa di nuovo. E così fondo ...A guidare l’esecutivo in questa fase sarà una nuova task force di 17 esperti guidata da Vittorio Colao, ex numero uno di Vodafone, e divisa in cinque gruppi di lavoro focalizzati sulle seguenti aree: ...