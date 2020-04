Angi: analisi economica su dati FMI, andamento PIL e indice sui consumi (Di mercoledì 15 aprile 2020) È l’Italia il Paese a registrare la contrazione economica più violenta a causa del coronavirus quest’anno, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi). Per l’Italia la caduta del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 dovrebbe essere del 9,1%, seguita da un rimbalzo del 4,8% l’anno prossimo Anche altri Paesi europei, secondo l’Fmi, faranno registrare recessioni così profonde da superare quelle già gravissime seguite al fallimento di Lehman Brothers poco più di dieci anni fa. In Germania la contrazione economica dovrebbe essere del 7% quest’anno, In Francia si dovrebbe arrivare a un crollo del Pil del 7,2% nel 2020. Il Pil del Regno Unito potrebbe ridursi del 13% con una perdita di 2 milioni di posti di lavoro. Occorre più volte ribadito anche dal Decreto Connessioni, promossa dall’Angi ... Leggi su romadailynews Mangia solo pizza per 30 anni : i medici non si spiegano perché le sue analisi… (Di mercoledì 15 aprile 2020) È l’Italia il Paese a registrare la contrazionepiù violenta a causa del coronavirus quest’anno, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi). Per l’Italia la caduta del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 dovrebbe essere del 9,1%, seguita da un rimbalzo del 4,8% l’anno prossimo Anche altri Paesi europei, secondo l’Fmi, faranno registrare recessioni così profonde da superare quelle già gravissime seguite al fallimento di Lehman Brothers poco più di dieci anni fa. In Germania la contrazionedovrebbe essere del 7% quest’anno, In Francia si dovrebbe arrivare a un crollo del Pil del 7,2% nel 2020. Il Pil del Regno Unito potrebbe ridursi del 13% con una perdita di 2 milioni di posti di lavoro. Occorre più volte ribadito anche dal Decreto Connessioni, promossa dall’...

Angi_tech : RT @gabferrieri: ?? Tra poco sarò di nuovo in diretta a partire dalle 20,30 per un nuovo speciale su #CentroSuonoSport per l'analisi sull'em… - Angi_tech : RT @gabferrieri: ?? Tra poco sarò di nuovo in diretta a partire dalle 20,30 per un nuovo speciale su #CentroSuonoSport per l'analisi sull'em… - franciungaro : RT @Angi_tech: ??Il nostro speciale di analisi economica su @Today_it in cui lanciamo il nostro approfondimento su #DecretoLiquidità, #Golde… - jacopopaoletti : RT @Angi_tech: ??Il nostro speciale di analisi economica su @Today_it in cui lanciamo il nostro approfondimento su #DecretoLiquidità, #Golde… - tosochris : RT @Angi_tech: ??Il nostro speciale di analisi economica su @Today_it in cui lanciamo il nostro approfondimento su #DecretoLiquidità, #Golde… -

Ultime Notizie dalla rete : Angi analisi Angi: analisi economica su dati FMI, andamento PIL e indice sui consumi RomaDailyNews Si scrive Rai, si legge TelePechino. Se il servizio pubblico parla cinese (troppo?)

Formiche.net ha svolto un’analisi per comparare la copertura radio e tv degli aiuti ricevuti da Cina ... di alcuni dei medici cinesi giunti in Italia oltre che di Chao Ming dell’Angi (Associazione ...

Formiche.net ha svolto un’analisi per comparare la copertura radio e tv degli aiuti ricevuti da Cina ... di alcuni dei medici cinesi giunti in Italia oltre che di Chao Ming dell’Angi (Associazione ...