Amy Schumer ha cambiato il nome del figlio perché suonava come "genitale" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Amy Schumer ha deciso di cambiare il nome del figlio neonato perché il suono ricordava troppo la parola 'genitale'. Amy Schumer ha cambiato il nome del figlio dopo aver realizzato che suonava come la parola "genitale". L'attrice comica ha deciso di correre i ripari prima che il figlio inizi a frequentare la scuola, rischiando di diventare il bersaglio delle prese in giro dei compagni. Amy Schumer ha rivelato la sua decisione di cambiare il nome di battesimo del figlio, che ha 11 mesi, nel corso di un podcast. Amy e il marito Chris Fischer avevano chiamato il loro figlio, nato il 5 maggio 2019, Gene Attell Fischer, con il secondo nome scelto in omaggio all'amico della coppia, il comico ... Leggi su movieplayer Amy Schumer - che ha cambiato il nome del figlio perché suonava come la parola «genitale»

Ma quando si sono resi conti dell'imbarazzante risultato che si creava pronunciando il nome, sono corsi ai ripari sostituendolo con Gene David Quasi un anno dopo aver dato il benvenuto al loro primo ...

