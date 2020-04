Amy Schumer, che ha cambiato il nome del figlio perché suonava come la parola «genitale» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Quasi un anno dopo aver dato il benvenuto al loro primo figlio, Amy Schumer ha svelato che lei e il marito Chris Fischer hanno dovuto cambiare il nome del pupo. Perché si sono resi conto che pronunciandolo suonava troppo simile alla parola «genitale». Parlando durante il suo podcast 3 Girls, 1 Keith, con le co-conduttrici Rachel Feinstein, Bridget Everett and Keith Robinson, Schumer ha detto: «Ragazze sapete che il nome di nostro figlio è ufficialmente cambiato? Ora si chiama Gene David. Prima era Gene Attell. Ma abbiamo capito che, accidentalmente, avevamo battezzato nostro figlio “genitale”». L’attrice australiana Claudia O’Doherty, ospite del podcast, ha ammesso: «Mia madre me lo aveva fatto notare. Mi aveva detto: Amy ha chiamato suo figlio “genitale”. E aveva ragione!». Leggi su vanityfair Amy Schumer : l'evento per la Festa della Donna stasera su Comedy Central

Ma quando si sono resi conti dell'imbarazzante risultato che si creava pronunciando il nome, sono corsi ai ripari sostituendolo con Gene David Quasi un anno dopo aver dato il benvenuto al loro primo ...

Selena Gomez costretta a parlare dei suoi amori

Selena Gomez ha detto di essere stata costretta a parlare pubblicamente della sua vita privata perché in giro c'erano troppe voci false e negative sul suo conto.

