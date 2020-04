Amy Schumer cambia il nome del figlio a 11 mesi dalla nascita: “Assomigliava troppo a ‘genitali'” (Di mercoledì 15 aprile 2020) A 11 mesi dalla nascita del loro primo figlio Amy Schumer e il marito Chris Fischer hanno deciso di cambiare il nome del piccolo da Gene Attel a Gene David. Il motivo? Con la pronuncia inglese “i due nomi insieme suonavano troppo simili alla parola genitali”. È stata la stessa attrice comica ad annunciare questa loro decisione in una delle puntate del podcast “3 Girls, 1 Keith” che la Schumer, 38 anni, tiene ogni settimana.”Sapete che Gene, il nome del nostro bambino è ufficialmente cambiato? Ora è Gene David Fischer. Era Gene Attell Fischer, ma ci siamo resi conto che, per caso, avevamo chiamato nostro figlio ‘genitali'”, ha detto. A farle notare l’assonanza è stata la madre: “Mia mamma me lo ha fatto notare, Amy ha chiamato suo figlio ‘genitale’ ha detto… e aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano Amy Schumer ha cambiato il nome del figlio perché suonava come "genitale"

