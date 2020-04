Amstel Gold Race 1996: la prima vittoria dell’Italia grazie a Stefano Zanini (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il fascino delle Classiche del Nord è irresistibile per ogni appassionato di ciclismo che si rispetti. Le loro mille insidie, i grandi campioni che ogni anno si sfidano per conquistarle, i paesaggi mozzafiato e la loro storia gloriosa sono sicuramente i segreti principali del loro appeal. Una di loro però, rispetto alle altre, è sicuramente molto più giovane: l’Amstel Gold Race. La corsa, che deve il suo nome ad una nota birreria, è stata infatti disputata per la prima volta solo nel 1966 e quindi ha sicuramente una tradizione leggermente inferiore rispetto ad esempio alla Liegi-Bastogne-Liegi, che si corre dal 1892. Non per questo la classica olandese ha però un valore inferiore alle altre e la minuziosità di particolari con cui tutti gli anni i più grandi finisseur la preparano ne è l’ennesima conferma. Per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il fascino delle Classiche del Nord è irresistibile per ogni appassionato di ciclismo che si rispetti. Le loro mille insidie, i grandi campioni che ogni anno si sfidano per conquistarle, i paesaggi mozzafiato e la loro storia gloriosa sono sicuramente i segreti principali del loro appeal. Una di loro però, rispetto alle altre, è sicuramente molto più giovane: l’. La corsa, che deve il suo nome ad una nota birreria, è stata infatti disputata per lavolta solo nel 1966 e quindi ha sicuramente una tradizione leggermente inferiore rispetto ad esempio alla Liegi-Bastogne-Liegi, che si corre dal 1892. Non per questo la classica olandese ha però un valore inferiore alle altre e la minuziosità di particolari con cui tutti gli anni i più grandi finisseur la preparano ne è l’ennesima conferma. Per ...

enrigasparotto : RT @PlayCiclismo: Amstel Gold Race 15 aprile 2012 Enrico Gasparotto in cima al Cauberg batte in volata Jelle Vanendert e Peter Sagan https:… - TeoMatt89 : Lo scorso anno la vittoria andò a @mathieuvdpoel che nel finale di gara ebbe la meglio su Alaphilippe, Wellens e Ma… - TeoMatt89 : Lo scorso anno la vittoria andò a @mathieuvdpoel che nel finale di gara ebbe la meglio su Alaphilippe, Wellens e Ma… - PlayCiclismo : Amstel Gold Race 15 aprile 2012 Enrico Gasparotto in cima al Cauberg batte in volata Jelle Vanendert e Peter Sagan - SpazioCiclismo : Amstel Gold Race 2020, amatori e professionisti si potranno sfidare virtualmente -

Ultime Notizie dalla rete : Amstel Gold Amstel Gold Race virtuale domenica 19 aprile BDC Mag Amstel Gold Race 1996: la prima vittoria dell’Italia grazie a Stefano Zanini

Una di loro però, rispetto alle altre, è sicuramente molto più giovane: l’Amstel Gold Race. La corsa, che deve il suo nome ad una nota birreria, è stata infatti disputata per la prima volta solo nel ...

Accadde oggi: la prima Milano-Sanremo tra imbrogli e botte

Hanno subìto lo stesso destino anche Giro d'Italia (di cui si è già prospettata una versione autunnale), Tirreno-Adriatico, Parigi-Roubaix, Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre, ...

Una di loro però, rispetto alle altre, è sicuramente molto più giovane: l’Amstel Gold Race. La corsa, che deve il suo nome ad una nota birreria, è stata infatti disputata per la prima volta solo nel ...Hanno subìto lo stesso destino anche Giro d'Italia (di cui si è già prospettata una versione autunnale), Tirreno-Adriatico, Parigi-Roubaix, Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre, ...