American Psycho | Mary Harron | Ho quasi perso la regia per aver rifiutato Leonardo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La regista del cult, svela dirischiato di non fare il film perdi ingaggiareDiCaprio nel cast. L'interpretazione di Christian Bale inè diventata di culto, ma la registasvela dirischiato di perdere ladel progetto perDiCaprio come protagonista. In occasione del ventesimo anniversario diha svelato qualche retroscena ricordando dirischiato di perdere il lavoro all'epoca dell'interessamento diDiCaprio al ruolo di Patrick Bateman. DiCaprio, fresco del successo di Titanic, voleva la parte, ma la regista gli ha preferito Christian Bale: "Non ero d'accordo col casting di DiCaprio, in parte perché era una grande star, ma anche perché aveva ...