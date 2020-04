Amadeus | Sanremo bis | il Festival slitta ad aprile 2021 per coronavirus?

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020): ilconadper? C’è un clima di profonda incertezza su quella che sarà la televisione nei prossimi mesi a causa del. Questa si riflette anche su quella che sarà la settantunesima edizione deldi. Qualora non ci fossero le condizioni per lavorarci al megliopotrebbere ad. A farlo sapere è stato il patron del Teatro Ariston in una intervista aNews: “Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare uncon luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi”. La conduzione e la direzione artistica dovrebbe essere affidata per la seconda volta consecutiva ad, che ha già aperto di nuovo le porte a Fiorello, ...