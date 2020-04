Alle spalle del coordinatore ligure di Fdi | il calendario di Mussolini Il dettaglio

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Una videochiamata come tante, eppure unsullo sfondo ha fatto discutere. Massimiliano Iacobucci,di Fratelli d’Italia della regione Liguria, non si è reso conto chesue spera in bella mostra ildi Benito. Lo screenshot della videochiamata, pubblicato dall’Assessore regionale al turismo della regione Liguria, Gianni Berrino, ha fatto il giro del web: “Prima videocall della giornata con il mio amico eregionale #fdi Chicco Iacobucci. Molte preoccupazioni, lavoro, turismo, Europa!”, si legge nella didascalia.Secondo TPI, ildi Benitoè venduto su un sito di gadget nazisti e fascisti, inseme a magliette con svastiche, tutine da neonato con la scritta “Balilla”, bavaglini con saluti fascisti. Massimiliano Iacobucci rappresenta il ...

repubblica : La videocall svela il calendario di Mussolini alle spalle del coordinatore ligure di Fratelli d'Italia - MorganLBrennan : Mamma Mia! - bambinogesu : In Ospedale ci sono lavoratori meno visibili ma preziosi nella lotta al #COVID19. Sono gli addetti all'accudimento… - beppe06677233 : @anari56 SANNO fare solo questo.. DOPO essersi arricchiti alle NOSTRE spalle - camuzosan : Io gli voglio un bene infinito, di lui non cambierei una virgola, ma sta sempre a brigare, fa, disfa, adesso anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle spalle

055firenze

Una videochiamata come tante, eppure un dettaglio sullo sfondo ha fatto discutere. Massimiliano Iacobucci?, coordinatore di Fratelli d’Italia della regione Liguria, non si è reso conto che alle sue ...Ha colpito alle spalle la sua vittima per prenderle il portafogli dallo zaino, ma è stato subito arrestato dalla Polizia di Stato Così martedì pomeriggio, 14 aprile, è finito in manette un sedicente ...