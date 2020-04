Alle imprese serviranno 50 miliardi di liquidità fino a luglio | l' analisi di

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La produzione industriale italiana ha subito a marzo una contrazione del 15% circa. È la stima di Banca d’Italia. In audizione alla commissione Banche, il Capo del dipartimento Vigilanza Bancaria e finanziaria di Bankitalia Paolo Angelini e Giorgio Gobbi, Capo del Servizio Stabilità Finanziaria hanno spiegato che tra marzo elepotrebbero avere un bisogno di; pari a circa 50.Bisogna fare in fretta. ”È necessario - hanno spiegato Angelini e Gobbi - assicurare un rapido dispiegamento degli strumenti di contrasto dell’emergenza approvati dal Governo, ad esempio potrebbero essere considerate modalità di tracciamento dei finanziamenti erogati, quali l’obbligo di convogliare i finanziamenti con garanzia pubblica su conti dedicati”.Sulla politica dell’Unione europea sul tema viene rilevato: ...

luigidimaio : Mettiamo in sicurezza i posti di lavoro e diamo ossigeno alle nostre imprese. La tutela del #MadeinItaly è una batt… - Mov5Stelle : Il #DecretoImprese è stato scritto dal Governo pensando al nostro tessuto produttivo: le imprese che fanno del'Ital… - FMCastaldo : Ci lascia #francolauro, volto storico di #RaiSport. Ha sempre raccontato con passione le imprese degli azzurri alle… - FedSolidarieta : RT @FedSolidarieta: #GrConfcooperative @Confcooperativ1 - s_tamburini : In questa intervista all'ex ministro Tria c'è tutto: 'Lo Stato rimborsi le perdite alle imprese'. -

Ultime Notizie dalla rete : Alle imprese

Diventa operativa la macchina per far arrivare la liquidità alle banche che possono concedere così finanziamenti alle imprese . decreto Liquidità) in favore del settore… Leggi ...Da oggi le domande e già lunedì i primi soldi. Microprestiti alle imprese garantiti al 100% dallo Stato pronti a partire: tranche da 25.000 euro per l'emergenza coronavirus "saranno operativi da oggi ...