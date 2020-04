Alimentare | Confagricoltura | “In USA piano straordinario | da UE solo misure marginali”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Ammonta a 15,5 miliardi di dollari la somma che gli agricoltori statunitensi riceveranno nelle prossime settimane sotto forma di aiuti straordinari al reddito per limitare l’impatto dell’emergenza Coronavirus. Le modalità dell’intervento saranno formalizzate dal dipartimento di Stato all’Agricoltura (Usda) nel corso della settimana. In aggiunta, è stato deciso anche lo stanziamento supplementare di circa 15 miliardi per l’acquisto di prodotti da destinare agli aiuti alimentari. Lo ricorda il Presidente di, Massimiliano Giansanti, precisando che “di fronte all’emergenza sanitaria sono stati mobilitati negli USA circa 50 miliardi di dollari per supportare il settore agricolo”, mentre “nessuna risorsa aggiuntiva è stata individuata a favore dell’agricoltura ...