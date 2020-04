Alfa Romeo GTV e Spider - Le sportive che facevano battere il cuore FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 aprile 2020) A trazione anteriore, ma con grandi doti dinamiche. Nella primavera del 1995 arrivano sul mercato le vetture del progetto 916, la GTV e la, che segnano il rilancio del marchionel segmento delledi serie. Le due auto non presentano la trazione posteriore come le glorie del Biscione a cui rendono omaggio, ma non se ne sente comunque la mancanza: per Quattroruote, che in quellanno mette alla frusta la coupé con il V6 di due litri della famiglia Busso, i risultati sono entusiasmanti, con una media di cinque stelle (su cinque) in pagella nella sezione prestazioni, come il voto attribuito alla tenuta di strada. Qualche anno dopo, nel 1999, le doti stradali dellaotterranno valutazioni analoghe in un curioso test comparativo con altre scoperte. Del resto, pur derivando da un telaio popolare come il Fiat Tipo 2, le vetture del progetto 916 vantano ...