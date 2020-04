Alessia Marcuzzi fan in rivolta per la foto della tavola di Pasqua (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alessia Marcuzzi ha trascorso la Pasqua in famiglia, ma la foto postata della tavola apparecchiata pubblicata su “Instagram” fa scattare la polemica. La Marcuzzi ha ammesso di aver invitato anche i suoi genitori per il pranzo Pasquale, scatenando feroci critiche nei suoi confronti. “Ma la quarantena dove sta?” osserva legittimante un utente, mentre molti altri follower hanno espresso disapprovazione per il comportamento di Alessia. Lei non si è tirata indietro di fronte alle numerose critiche: “I miei genitori sono usciti a piedi (saranno solo 20 passi da casa loro) per venire da noi” ha spiegato. Ma le sue argomentazioni non sono bastate a convincere i fan gli spostamenti in tempo di coronavirus. Leggi su people24.myblog Il pranzo pasquale di Alessia Marcuzzi finisce nella bufera – VIDEO

Alessia Marcuzzi ha violato la legge : guai in vista

Alessia Marcuzzi festeggia Pasqua con i genitori - Selvaggia Lucarelli “non approvo” (Di mercoledì 15 aprile 2020)ha trascorso lain famiglia, ma lapostataapparecchiata pubblicata su “Instagram” fa scattare la polemica. Laha ammesso di aver invitato anche i suoi genitori per il pranzole, scatenando feroci critiche nei suoi confronti. “Ma la quarantena dove sta?” osserva legittimante un utente, mentre molti altri follower hanno espresso disapprovazione per il comportamento di. Lei non si è tirata indietro di fronte alle numerose critiche: “I miei genitori sono usciti a piedi (saranno solo 20 passi da casa loro) per venire da noi” ha spiegato. Ma le sue argomentazioni non sono bastate a convincere i fan gli spostamenti in tempo di coronavirus.

irenepuzzo : RT @c_22b: Mi sembra un buon momento per riportare alla luce il momento in cui #gaiagozzi ha mandato tutte le nostre parrucche nello spazio… - zazoomblog : Il pranzo pasquale di Alessia Marcuzzi finisce nella bufera – VIDEO - #pranzo #pasquale #Alessia #Marcuzzi - FFucsia : RT @c_22b: Mi sembra un buon momento per riportare alla luce il momento in cui #gaiagozzi ha mandato tutte le nostre parrucche nello spazio… -