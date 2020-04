Alena Seredova mostra fiera il pancione | la tenera foto con i figli

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020)sta trascorrendo la quarantena in famiglia con gli amatie il compagno Alessandro Nasi, manager torinese. La showgirl ha postato unain giardino insieme ai suoi 2mentre aspettano tutti insieme l’arrivo della terzaa, previsto per giugno.si prepara dunque ad un momento bellissimo, segnato però dall’ansia per l’emergenza Covid-19. Una quarantena in famiglia tra paura e speranza È una gravidanza particolare quella che si trova ad affrontare la modella ceca, come del resto molte altre donne nel mondo che aspettano uno in piena emergenza Coronavirus. Masembra trascorrere questo periodo in serenità e con positività, come dino i numerosi scatti postati su Instagram. Trascorrendo la Pasqua in famiglia, la showgirl può godersi appieno l’amore dei 2, David ...