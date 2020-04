Al via il fondo di garanzia imprese: in campo 200 mld di euro (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Il fondo di garanzia previsto nel Dl imprese entra nel vivo con l’invio alla Banche del disciplinare, realizzato da Sace in collaborazione con la task force dell’Associazione bancaria italiana. Lo rende noto Sace: il documento descrive il processo di richiesta della garanzia e le informazioni utili nella gestione delle richieste, dalla prima domanda sino all’erogazione del finanziamento garantito da Sace (“garanzia Italia”) e contro-garantito dallo Stato fino a un ammontare massimo di 200 miliardi di euro di cui almeno 30 per le Pmi. Per accedere al finanziamento saranno necessari 4 passaggi. Si inizia con la presentazione della richiesta di finanziamento all’istituto finanziatore da parte dell’assistito; si prosegue con l’invio della richiesta di garanzia a Sace da parte del soggetto finanziatore; si attende ... Leggi su quifinanza UFFICIALE - Comune di Napoli - inviati ai cittadini i pin per i buoni alimentari del Fondo Comunale di Solidarietà

Con il via libera Ue al nuovo schema di garanzie tramite Fondo per le Pmi e Sace sta per diventare operativa la macchina messa in moto con il decreto salva-imprese per assicurare ad aziende e partite ...

Dopo il via libera dell'Ue al nuovo schema di garanzie tramite Fondo per le Pmi e Sace diventa operativa la macchina messa in moto con il decreto salva-imprese per dare liquidità a imprese e partite ...

Con il via libera Ue al nuovo schema di garanzie tramite Fondo per le Pmi e Sace sta per diventare operativa la macchina messa in moto con il decreto salva-imprese per assicurare ad aziende e partite ...