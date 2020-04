pfmajorino : Lombardia, monta la polemica per la gestione dell'emergenza: 'Chiediamo commissario straordinario' - pfmajorino : Coronavirus, Majorino attacca Fontana e Gallera: 'Commissariamento della Regione subito, sulla sani… - FiorellaMannoia : Milano che quando piange, piange davvero. Siamo con voi. ?? Fiorella Mannoia - Milano - Foy84 : RT @RaffaelloLupi: @berlusconi Il problema non sono i soldi, ma esporsi per spenderli bene, per non essere criticati,minacciati di corte de… - DonatoSaliola : Il bollettino del 15 aprile spiegato: ormai il Coronavirus corre solo a Milano e Torino -

Ultime Notizie dalla rete : via Milano Coronavirus, al via a Milano la distribuzione di 300mila mascherine nelle case popolari: le immagini del… Il Fatto Quotidiano Il Tour de France è stato rinviato al 29 agosto, il Giro d’Italia ad ottobre

L’UCI, l’organizzazione che regola il ciclismo mondiale, ha comunicato un nuovo calendario di eventi con il quale intende recuperare, nella seconda metà del 2020, le gare che in questi mesi non si ...

Coronavirus Piemonte, in arrivo cinque milioni di mascherine lavabili a domicilio

Tutti i capigruppo del Consiglio regionale, a cui il provvedimento verrà presentato domani, hanno già espresso parere favorevole e, pertanto, venerdì mattina una apposita commissione legislativa ...

L’UCI, l’organizzazione che regola il ciclismo mondiale, ha comunicato un nuovo calendario di eventi con il quale intende recuperare, nella seconda metà del 2020, le gare che in questi mesi non si ...Tutti i capigruppo del Consiglio regionale, a cui il provvedimento verrà presentato domani, hanno già espresso parere favorevole e, pertanto, venerdì mattina una apposita commissione legislativa ...