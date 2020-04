Al Bano Carrisi | dedica speciale davanti all’ospedale di Bari Video

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Al, spesso protagonista del gossip a causa del continuo triangolo amoroso con Romina Power e Loredana Lecciso, è stato protagonista, nelle ultime ore, di un gesto bellissimo. In un momento come questo in cui il Coronavirus ha fatto molte vittime e costringe molti pazienti in ospedale, il cantante di Cellino San Marco hato uno dei suoi brani più famosi ad un pubblico. Stiamo parlando dei medici e dei pazienti dell’ospedale diche ancora oggi combattono una quotidiana battaglia contro il Covid-19. Un gesto importante che ha portato tantissima emozione dentro e fuori dalle corsie e ha regalato un sorriso a chi, in questo momento, sta vivendo un vero e proprio incubo. Al, da Brindisi aper unaAl, amatissimo da intere generazioni, si trova in quarantena nella sua tenuta di Cellino San Marco. A fargli ...