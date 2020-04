Aiuti alle imprese, Bankitalia: “Sì al tracciamento dei prestiti per agevolare i controlli. Banche continuino le verifiche antriciclaggio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Potrebbero essere considerate modalità di tracciamento dei finanziamenti erogati, quali l’obbligo di convogliare i finanziamenti con garanzia pubblica su conti dedicati“. E’ la proposta di Bankitalia per ridurre almeno in parte i rischi aperti dal decreto liquidità, che secondo i procuratori capo di Milano e Napoli va modificato per evitare che apra la strada a “un imponente trasferimento di soldi pubblici a imprese governate da interessi opachi o illeciti“. Palazzo Koch dal canto suo “verificherà che le banche valutino con la dovuta cautela le richieste provenienti da soggetti caratterizzati da profili di rischio elevato”. In attesa che il governo intervenga in sede di conversione, il capo del dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria di via Nazionale Paolo Angelini in audizione davanti alla commissione di ... Leggi su ilfattoquotidiano Aiuti alle pmi - ecco il modulo per i prestiti da 25 mila euro dal fondo di garanzia

