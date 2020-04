Air France: Le Maire, ‘a giorni decisione su sostegno’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Prenderemo la decisione su un sostegno ad Air France nei prossimi giorni. Stiamo decidendo la modalità del sostegno con il primo ministro e il presidente della Repubblica. La decisione sarà presa a giorni”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia Francese, Bruno Le Maire ai microfoni della radio Francese ‘Rtl’. “La ripresa del traffico aereo sarà lenta. Bisognerà aiutare la compagnia e lo faremo”, aggiunge Le Maire.L'articolo Air France: Le Maire, ‘a giorni decisione su sostegno’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Air France : ipotesi ricapitalizzazione con fondi statali

Coronavirus - ultime notizie : Air France-KLM : a maggio sospeso oltre il 90% della capacità. Usa - 2mila morti in 24 ore per il secondo giorno consecutivo

Coronavirus : Le Maire - Renault e Air France? ‘tutto è pronto per sostegno’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Prenderemo lasu un sostegno ad Airnei prossimi. Stiamo decidendo la modalità del sostegno con il primo ministro e il presidente della Repubblica. Lasarà presa a”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economiase, Bruno Leai microfoni della radiose ‘Rtl’. “La ripresa del traffico aereo sarà lenta. Bisognerà aiutare la compagnia e lo faremo”, aggiunge Le.L'articolo Air: Le, ‘asu sostegno’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Air France: Le Maire, 'a giorni decisione su sostegno'... - Freedomtripita1 : Mentre il confinamento in Francia di fronte alla pandemia di Covid-19 continuerà almeno fino all’11 maggio , il gru… - PattyPeixinha : Air France oggi mi scrive 'Spero sinceramente che quando riceverà questo messaggio lei ed i suoi cari stiate bene.… - nicolettagiust1 : Quando in Francia si parla di salvataggio di Air France KLM, in Italia si ripaga per l’ennesima volta un aereo di l… - GiovanniCalcara : Air France, possibile intervento statale per la ricapitalizzazione -

Ultime Notizie dalla rete : Air France Coronavirus, Parigi è pronta a ricapitalizzare Air France la Repubblica Air France: Le Maire, ‘a giorni decisione su sostegno’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Prenderemo la decisione su un sostegno ad Air France nei prossimi giorni. Stiamo decidendo la modalità del sostegno con il primo ministro e il presidente della Repubblica.

Gruppo Air France-Klm: servono urgentemente 10 miliardi di euro

Mentre il confinamento in Francia di fronte alla pandemia di Covid-19 continuerà almeno fino all’11 maggio , il gruppo Air France-Klm sta ora cercando circa 10 miliardi di euro, inclusi solo 8 ...

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Prenderemo la decisione su un sostegno ad Air France nei prossimi giorni. Stiamo decidendo la modalità del sostegno con il primo ministro e il presidente della Repubblica.Mentre il confinamento in Francia di fronte alla pandemia di Covid-19 continuerà almeno fino all’11 maggio , il gruppo Air France-Klm sta ora cercando circa 10 miliardi di euro, inclusi solo 8 ...