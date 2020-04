Adriano Panzironi e la “cura” per il Coronavirus (che gli ha fatto chiudere la tv)

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Una battaglia, quella contro il nuovo, che si potrebbe combattere anche con le sostanze dotate di potere virucida. In primis, diventa fondamentale per far fronte a questa pandemia, sopperire all’ipovitaminosi D (carenza di vitamina D), considerata come una delle cause di maggiore frequenza dell’infezione da“. Parola di, l’uomo che promette lunga vita agli italiani (fino a 120 anni) dal suo canale tv, i cui programmi vengono diffusi su emittenti regionali in tutta Italia. O, almeno, venivano trasmessi fino a ieri. Programmi pericolosi per la salute dei consumatori Quando è arrivata la decisione dell’Agcom di bloccare per sei mesi le trasmissioni che “cura” tutti i malanni, senza alcuna competenza medico-scientifica, ma con grande fiuto per gli affari, visto che il rimedio ...