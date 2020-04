Adriana Volpe in crisi con il marito? Arriva la risposta di Roberto Parli sui social

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice si è messa in gioco con tutta la sua simpatia, la sua bellezza e il suo carattere, mostrando tutte le sfumature della sua personalità. Purtroppo ha dovuto lasciare in anticipo l’avventura nel reality di Canale 5. Il suocero ha contratto il coronavirus che non gli ha lasciato scampo. La concorrente, quando la situazione si è aggravata, avvertita dagli autori è corsa via per stare vicina alla famiglia. Nonostante tutto, sul web sono continuate le voci di una presunta simpatia trae Andrea Denver. La bella conduttrice ha smentito in diretta nazionale. A distanza di poche ore si è parlato di una presuntatra lae il. Quest’ultimo ha messo in chiaro le cose sui ...