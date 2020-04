Acerra, un nuovo caso positivo e 25 persone multate dalla Polizia Municipale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha fatto pervenire comunicazione della positività di un altro tampone praticato ad una persona residente ad Acerra, non legata ad altri casi positivi in città. Pertanto, attualmente, le persone che sono positive in città sono 13, due invece i guariti. Il Sindaco Raffaele Lettieri rinnova ancora una volta l’appello alla cittadinanza a rimanere a casa: “Non abbassiamo la guardia ora. Ora più che mai dobbiamo restare a casa. Per il nostro bene e quello di tutti, anche nel rispetto di chi si sta sacrificando, evitando di spostarsi dalla propria abitazione. Rispettare le regole, adottare comportamenti responsabili e restare a casa è l’unico modo per intraprendere il giusto percorso verso la ripartenza. Dimostriamo ... Leggi su anteprima24 Emergenza Covid - ad Acerra un nuovo positivo e un guarito

Terra dei Fuochi - nuovo disastro ad Acerra : brucia il sito di stoccaggio dei rifiuti

Acerra - un nuovo disastro ambientale : brucia impianto di stoccaggio di rifiuti ferrosi (VIDEO) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha fatto pervenire comunicazione della positività di un altro tampone praticato ad una persona residente ad, non legata ad altri casi positivi in città. Pertanto, attualmente, leche sono positive in città sono 13, due invece i guariti. Il Sindaco Raffaele Lettieri rinnova ancora una volta l’appello alla cittadinanza a rimanere a casa: “Non abbassiamo la guardia ora. Ora più che mai dobbiamo restare a casa. Per il nostro bene e quello di tutti, anche nel rispetto di chi si sta sacrificando, evitando di spostarsipropria abitazione. Rispettare le regole, adottare comportamenti responsabili e restare a casa è l’unico modo per intraprendere il giusto percorso verso la ripartenza. Dimostriamo ...

giannigosta : Acerra: un nuovo caso positivo al COVID-19 e un guarito in città - TeleradioNews : Acerra: un nuovo caso positivo al COVID-19 e un guarito in città - TeleradioNews : Acerra: un nuovo caso positivo al COVID-19 e un guarito in città - TeleradioNews : Acerra: un nuovo caso positivo al COVID-19 e un guarito in città - - NewsCronacaCE : Acerra: un nuovo caso positivo al COVID-19 e un guarito in città -