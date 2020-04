Agenzia_Italia : A2 deserta e incidenti in calo al Sud, come cambia il lavoro dell'Anas -

Traffico in calo di circa l'80% sull'autostrada A2 del Mediterraneo (la Salerno-Reggio Calabria), e incidenti in calo di oltre il 50% ... e da settimane praticamente deserta. In questo periodo di ...