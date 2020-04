A tutto Santon | «Stagione discreta | la mia volontà è sempre stata quella di rimanere alla

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Davideha parlato in una lunga intervista sul canale Instagram della Roma: queste le parole del terzino giallorosso Davideha parlato in una lunga diretta sul profilo Instagram della Roma. Queste le principali parole del terzino giallorosso riportate da vocegiallorossa.it. RIPARTENZA – «I nostri allenamenti personali sono abbastanza intensi, la cyclette è di un’ora per esempio. Certo, correre in campo è una cosa diversa ma non saprei quando ricominciare, penso che ci vorranno 3-4 settimane di allenamento intenso per tornare a una forma». DIFESA A 3 – «Quest’anno abbiamo già giocato a 3 un paio di volte, è una cosa che mi piace poi dipendequale avversario hai davanti. Con quel modulo posso fare il terzo centrale o esterno, è un sistema che mi piace». FONSECA – ...