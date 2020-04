A Milano apre un nuovo ristorante nel bel mezzo della quarantena (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le inaugurazioni di nuovi locali e ristoranti hanno segnato il calendario della Milano degli ultimi 5 anni con cadenza praticamente quotidiana. Il boom del post-Expo, come riporta anche Business Insider, ha visto le fila della ristorazione meneghina allargarsi a vista d'occhio, dando vita al carosello gastronomico più vivace – e, secondo molti, interessante – dell'intero panorama nazionale. Poi, però, il baratro, all'improvviso. Lo scoppio dell'emergenza da Covid-19 ha comportato non solo la chiusura temporanea di moltissime insegne, non adatte o non attrezzate per la conversione al delivery, ma anche l'azzeramento di tutte le nuove aperture. O meglio, quasi tutte. L'eccezione è rappresentata da Via Archimede, Gastronomia di Quartiere, nuova scommessa del ristoratore milanese Luca Guelfi (già patron di Saigon, Canteen, Shimokita e del più ... Leggi su gqitalia Mes e coronabond - l’Eurogruppo non trova l’intesa. È scontro tra nord e sud Europa Borse - Milano apre in calo. Spread a 214

Anziani morti in case di riposo : Procura apre inchiesta su Pio Albergo Trivulzio di Milano

Coronavirus : domani apre la seconda terapia intensiva nella tensostruttura del centro sportivo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le inaugurazioni di nuovi locali e ristoranti hanno segnato il calendariodegli ultimi 5 anni con cadenza praticamente quotidiana. Il boom del post-Expo, come riporta anche Business Insider, ha visto le filaristorazione meneghina allargarsi a vista d'occhio, dando vita al carosello gastronomico più vivace – e, secondo molti, interessante – dell'intero panorama nazionale. Poi, però, il baratro, all'improvviso. Lo scoppio dell'emergenza da Covid-19 ha comportato non solo la chiusura temporanea di moltissime insegne, non adatte o non attrezzate per la conversione al delivery, ma anche l'azzeramento di tutte le nuove aperture. O meglio, quasi tutte. L'eccezione è rappresentata da Via Archimede, Gastronomia di Quartiere, nuova scommessa del ristoratore milanese Luca Guelfi (già patron di Saigon, Canteen, Shimokita e del più ...

SkyTG24 : Coronavirus Sondrio: procura apre indagine per epidemia colposa su Rsa - KingEric_VII : RT @iGrace82: Michael Stipe che apre EPCC con No time for love like now sulle immagini di una Milano deserta. Brividi e un po’ di ipersensi… - informamolise : @la_kuzzo Ma non esiste..un virologo dice che si apre a settembre (un virologo, cioè quelli che hanno approcciato l… - iGrace82 : Michael Stipe che apre EPCC con No time for love like now sulle immagini di una Milano deserta. Brividi e un po’ di… - AltroFoodRetail : RT @PaoloPal3: #GhostKitchen Via Archimede, la #gastronomia che apre a #Milano durante il #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Milano apre Borse, Milano la peggiore d’Europa (-0,3%). Pesano scivolone petrolio e balzo spread Corriere della Sera Emofilia A, emicizumab rimborsabile in Italia anche per pazienti senza inibitori

Emicizumab, come dimostrato proprio dagli studi clinici, rappresenta una soluzione allo stesso tempo efficace e innovativa che apre nuove opportunità anche in termini di qualità della vita per i ...

Il bollettino: 675 nuovi malati e vittime in aumento (+602). Milano, rallentano i contagi

A Milano ci sono stati 189 nuovi casi, a fronte dei 481 di ieri ... è chiamato ad assolvere la sua più alta funzione di diritto costituzionalmente garantito”. Ore 15.50 - Apre edicola: multata di 400 ...

Emicizumab, come dimostrato proprio dagli studi clinici, rappresenta una soluzione allo stesso tempo efficace e innovativa che apre nuove opportunità anche in termini di qualità della vita per i ...A Milano ci sono stati 189 nuovi casi, a fronte dei 481 di ieri ... è chiamato ad assolvere la sua più alta funzione di diritto costituzionalmente garantito”. Ore 15.50 - Apre edicola: multata di 400 ...