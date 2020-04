A Bologna l’unico laboratorio in Italia che testa le mascherine chirurgiche (Di mercoledì 15 aprile 2020) A realizzarlo in tempi record (tre giorni) un team di professionisti dell'Università di Bologna e del Policlinico Sant'Orsola. A guidare il gruppo composto da ingegneri, chimici, biotecnologi e microbiologi ci sono sono Francesco Violante, direttore della medicina del lavoro, e Cristiana Boi, docente di ingegneria chimica. "Ogni mascherina richiede otto test diversi e riceviamo mediamente dieci ordini al giorno". Leggi su fanpage (Di mercoledì 15 aprile 2020) A realizzarlo in tempi record (tre giorni) un team di professionisti dell'Università die del Policlinico Sant'Orsola. A guidare il gruppo composto da ingegneri, chimici, biotecnologi e microbiologi ci sono sono Francesco Violante, direttore della medicina del lavoro, e Cristiana Boi, docente di ingegneria chimica. "Ogni mascherina richiede otto test diversi e riceviamo mediamente dieci ordini al giorno".

