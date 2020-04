5G diffonde Coronavirus | è fake news Cittadini furiosi in UK | danni a 40 antenne

(Di mercoledì 15 aprile 2020) "5G":; una. La bufala imperversa sul web, tanto che nel Regno Unito c'; chi l'ha presa seriamente: danneggiate già 40

AntAdLaw : RT @_MicroMega_: #Ungheria: i giornalisti temono il bavaglio - Una delle misure giustificate dall’emergenza #coronavirus prevede da uno a c… - agenzia_nova : #Coronavirus Il governo del #Vietnam ha varato oggi, #15aprile, un nuovo #decreto che introduce sanzioni per quant… - alessandro_plt : RT @DebAttanasio: Messaggio a chi diffonde la clip del 'giornalista con le contropalle' che spiega il 'complotto Coronavirus' (ma giornalis… - IHL_DIU : RT @agenzia_nova: #Iraq. Una fonte delle forze di sicurezza irachene ha detto ad 'Agenzia Nova' che 'membri dell'Is arrestati hanno parlato… - carmentefa : Iraq: lo Stato Islamico diffonde il coronavirus tramite i propri miliziani -

Una battaglia senza sosta, con ripetuti attacchi per garantire la tutela dell’incolumità pubblica: no, non stiamo parlando della lotta contro il Covid-19, che sarebbe peraltro l’unica vera, grande ...Il 23 gennaio, l'organizzazione ha tenuto una conferenza stampa internazionale, confermando un quadro di base del virus che regge abbastanza bene oggi: un nuovo coronavirus che diffonde persona a ...