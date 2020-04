40mila mascherine e 1250 litri di gel per Palazzo Chigi: per il governo le scorte di Conte sono pure troppo scarse (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nessuna ”scorta clamorosa”, non è stato organizzato un ”ospedale” a Palazzo Chigi. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà, risponde nell’Aula della Camera alle interrogazioni di Lega e Fdi che chiedono chiarezza sull’acquisto di materiale sanitario (mascherine, gel igienizzate, guanti e bombole di ossigeno) già prima del 20 febbraio ad ”uso della presidenza del Consiglio”. Le interrogazioni di Molinari e Lollobrigida I capigruppo Riccardo Molinari e Francesco Lollobrigida, chiedevano la presenza al question time del premier Giuseppe Conte, che accusano di ”delirio di onnipotenza’, e vogliono capire se sono fondati gli articoli stampa che parlano di ”scorte sanitarie ingenti e clamorose” in piazza Colonna ottenute dal presidente del Consiglio per l’emergenza ... Leggi su secoloditalia Coronavirus : in distribuzione 440mila mascherine in Lombardia

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà, risponde nell’Aula della Camera alle interrogazioni di Lega e Fdi che chiedono chiarezza sull’acquisto di materiale sanitario (mascherine, ...

Roma – Tra le 30 e le 40mila mascherine immesse nel mercato in circa dieci giorni, distribuite in aziende e farmacie. È l’impegno della Dual Sanitaly Spa, l’azienda di articoli sanitari attiva dal ...

