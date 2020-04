15 aprile, oggi è San Damiano: il santo del giorno (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella giornata del 15 aprile il mondo cattolico celebra la figura di San Damiano de Veuster, sacerdote fiammingo nato in Belgio nel 1840 in una famiglia molto religiosa. Da giovane San Damiano, al secolo Jozef, fu inviato a Braine-le-Comte per imparare il francese, ed entrò nel noviziato della Congregazione dei Sacri Cuori a Lovanio prendendo per sé il nome di Damiano insieme a suo fratello Pamphile. San Damiano: chi è il santo del giorno 15 aprile. Vita, morte, miracoli, sagre, feste, ricorrenze Inviato in missione presso le Isole Sandwich (le future Hawaii) diventa sacerdote nel 1864 e aiuta la popolazione in un periodo molto difficile dal punto di vista sanitario, soprattutto per la lebbra. Sull’isola di Molokai, dove il re hawaiano ha relegato i lebbrosi, la situazione è complicatissima: non vi sono leggi e le condizioni di vita sono difficili. ... Leggi su italiasera Stasera in TV 15 Aprile 2020 : cosa vedere - programmazione film - serie e programmi da vedere oggi

Una Vita - anticipazioni oggi 15 aprile : Tito si risveglierà?

Oroscopo oggi e domani Paolo Fox : le previsioni del 15 e 16 aprile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella giornata del 15il mondo cattolico celebra la figura di Sande Veuster, sacerdote fiammingo nato in Belgio nel 1840 in una famiglia molto religiosa. Da giovane San, al secolo Jozef, fu inviato a Braine-le-Comte per imparare il francese, ed entrò nel noviziato della Congregazione dei Sacri Cuori a Lovanio prendendo per sé il nome diinsieme a suo fratello Pamphile. San: chi è ildel15. Vita, morte, miracoli, sagre, feste, ricorrenze Inviato in missione presso le Isole Sandwich (le future Hawaii) diventa sacerdote nel 1864 e aiuta la popolazione in un periodo molto difficile dal punto di vista sanitario, soprattutto per la lebbra. Sull’isola di Molokai, dove il re hawaiano ha relegato i lebbrosi, la situazione è complicatissima: non vi sono leggi e le condizioni di vita sono difficili. ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Rinvii e gerundi. Il decreto di aprile arriverà solo a maggio. Ombrello economico del go… - ilfoglio_it : La vignetta di @makkox di oggi. Qui trovate tutte le altre realizzate per il Foglio - fattoquotidiano : Coronavirus, per il 25 aprile niente corteo, ma ‘Bella Ciao’ alle finestre. L’Anpi: “Oggi più che mai c’è bisogno d… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 15 aprile 2020: il 73% degli italiani approva le misure del governo contro il Cor… - AntoViral : RT @georgienonfa: Le librerie nel Lazio possono riaprire dal 20 aprile ma le cartolerie oggi, in Piemonte e in Lombardia no, in Veneto solo… -