Whirlpool | gli operai di Napoli Est | Domani a lavoro? No senza garanzie

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 aprile 2020) “Non e’ plausibile tornarealse l’azienda non provvede a fornire tutte lenecessarie”.dovrebbe tornare in attivita’, dopo lo stop legato all’emergenza coronavirus, la fabbrica didiest. Ma glichiedono maggioriper poter lavorare in sicurezza. “Se l’azienda dovesse pretendere di riaprire – dice Vincenzo Accurso,o e Rsu della Uil – siamo pronti a chiedere al prefetto di valutare la situazione. Vogliamo lavorare, ma con le dovuteper la nostra salute e quella delle nostre famiglie”. Prima di parlare di riapertura, “occorre che ci dicano come lavorare in fabbrica per garantire la massima sicurezza contro il contagio”. Gli ambienti della fabbrica sono stati tutti sanificati nei giorni immediatamente successivi alla chiusura del sito ...