Volley, la FIPAV risponde alle Leghe: “Scudetti non assegnati. Ritorno in campo in estate? Possibile ma non per i titoli” (Di martedì 14 aprile 2020) Negli ultimi giorni ci sono state alcune polemiche all’interno del mondo del Volley. La Federazione Italiana ha sancito la sospensione dei campionati e la non assegnazione degli scudetti per SuperLega maschile e Serie A1 femminile, rispondendo in questo modo all’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta affrontando. Questa scelta, arrivata comunque dopo le espressioni delle due Leghe, ha portato alle dimissioni dei Presidenti Diego Mosna e Mauro Fabris, con annesse polemiche perché si sperava di poter tornare a giocare in estate disputando i playoff scudetto. Oggi la FIPAV ha pubblicato un comunicato stampa per fare ordine sulla vicenda, ribadendo che gli scudetti non verranno assegnati in alcun modo. C’è però esserci un’apertura per possibili tornei promozionali in estate in modo da permettere alle squadre di avere dei ritorni economici e ... Leggi su oasport Coronavirus Volley/ FIPAV apre : "Ok ritorno in campo ma senza assegnare il titolo"

Volley - si dimettono i presidenti delle Leghe/ "Mancanza di rispetto dalla FIPAV"

Emergenza Coronavirus - si ferma anche il volley. Il comunicato della Fipav (Di martedì 14 aprile 2020) Negli ultimi giorni ci sono state alcune polemiche all’interno del mondo del. La Federazione Italiana ha sancito la sospensione dei campionati e la non assegnazione degli scudetti per SuperLega maschile e Serie A1 femminile,ndo in questo modo all’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta affrontando. Questa scelta, arrivata comunque dopo le espressioni delle due, ha portatodimissioni dei Presidenti Diego Mosna e Mauro Fabris, con annesse polemiche perché si sperava di poter tornare a giocare in estate disputando i playoff scudetto. Oggi laha pubblicato un comunicato stampa per fare ordine sulla vicenda, ribadendo che gli scudetti non verrannoin alcun modo. C’è però esserci un’apertura per possibili tornei promozionali in estate in modo da permetteresquadre di avere dei ritorni economici e ...

OA_Sport : Volley, la FIPAV risponde alle Leghe: “Scudetti non assegnati. Ritorno in campo in estate? Possibile ma non per i t… - SportPressBo : Nota ufficiale della Fipav sulla sospensione della stagione - sportface2016 : #volley, la #FIPAV risponde ai commenti post annullamento e dedica un pensiero speciale - Jordywild79 : Buona #Pasqua a tutti!!! #quarantena #quarantine #volley #volleyball #volleylife #mikasa #vitadacoach #happyeaster… - Tp24it : La Fipav decide per la risoluzione anticipata di tutti i campionati 2019/2020 -