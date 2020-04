Vivi e lascia vivere | fiction Elena Sofia Ricci | anticipazioni 1^ puntata

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020), nuovadi Rai1: trama prima, 23 apriletornerà protagonista su Rai1 a partire da giovedì 23 aprile.è la nuova serie tv della prima rete in sei puntate che vedrà come protagonista proprio l’attrice toscana, affiancata da Bianca Nappi, Iaia Forte, Massimo Ghini e Antonio Gherardi.insarà Laura, una cuoca madre di tre figli, che dovrà rimboccarsi le maniche dopo la morte del marito. Renato, un musicista che lavora sulle navi da crociera, perderà la vita in un misterioso incendio a Tenerife. Nella primadel 23 aprile di, Laura scoprirà la vita segreta del marito e perderà il lavoro. Dopo aver appreso i segreti di Renato,tornerà a Napoli ...