Vittorio Brumotti aggredito a Milano/ Il Coronavirus non ferma gli spacciatori

Striscia : A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti al… - Over__People : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - reallyopaline : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - MariangelaErcu3 : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - SocialArtistOF : #StrisciaLaNotizia Questa sera, Vittorio Brumotti documenta lo spaccio di droga che avviene davanti alla stazione… -

Vittorio Brumotti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vittorio Brumotti