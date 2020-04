Vis a Vis El Oasis: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 14 aprile 2020) Vis a Vis El Oasis: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce Il 20 aprile debutta su Fox Spagna una serie tv spin off di uno degli show più amati del momento: stiamo parlando di Vis a Vis El Oasis. Il creatore del titolo madre, Ivan Escobar, ha annunciato la produzione dello spin-off dopo che la serie originale ha raggiunto l’ultima stagione. Il primo ciclo di episodi si comporrà, come previsto, di 8 puntate dalla durata di circa 40 minuti ciascuno. Per quanto riguarda il debutto di Vis a Vis El Oasis in Italia al momento tutto tace; per saperne di più dovremmo attendere che un’emittente televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione dello show e importarlo nel nostro Paese. Prima di passare ai dettagli relativi alla trama e al cast della serie tv, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - nuovo studio e previsione choc : “Ecco fino a quando durerà”

primulalba : rendiamoci conto che il 20 aprile esce Vis a Vis: El Oasis ma non qui in Italia - senon_te : RT @tapesandtapas: comunque io sto uscendo pazza PAZZA per il personaggio di zulema in vis a vis non penso ad altro ormai e l’attrice è fen… - CaputoItalo : Valentina Madonna : SI VIS PACEM PARA BELLUM - Un thriller di Stefano ... - goevtic : vis a vis mi sta prendendo troppo ???????? - conxsigli_ : PRIGIONE E AVVENTURA: — Prision Break — Orange si the new Black — Vis a Vis — La casa di carta — Farina — Il molo… -

Il 20 aprile debutta su Fox Spagna una serie tv spin off di uno degli show più amati del momento: stiamo parlando di Vis a Vis El Oasis. Il creatore del titolo madre, Ivan Escobar, ha annunciato la ...

Emergenza Coronavirus: iniziativa della VIS per i commercianti al dettaglio

L’istituto di vigilanza ha voluto dare un segnale di vicinanza in un momento drammatico per la vita pubblica e l’economia del Paese L’Istituto di Vigilanza VIS. S.p.A., da sempre attento alle esigenze ...

