Virus | Cirielli e il figlioletto ce l’hanno fatta | “Siamo guariti”

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 14 aprile 2020) Il parlamentare salernitano e Questore della Camera Edmondoannuncia, via social, la lieta notizia. “Cari amici, vi comunico che l’esito del secondo tampone è negativo. Io e la mia famiglia, dopo oltre un mese di battaglia contro questocosì subdolo, siamo guariti. Grazie di cuore alle migliaia di persone che mi hanno testimoniato la loro amicizia e solidarietà umana. Un pensiero commosso per quanti non ce l’hanno. Auguri di pronta guarigione a coloro che combattono ancora!”. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, libera, alternativa e gratuita. Per favore, sostienila.e ilce l’hanno: “Siamo guariti” La Denuncia.