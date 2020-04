Violenza su donne: peggiora durante il lockdown, 2687 richieste (Di martedì 14 aprile 2020) Sono 2.867 le donne che si sono rivolte ai centri antiViolenza della Rete D.i.Re durante lockdown dal 2 marzo al 5 aprile 2020: il 74,5 per cento in più, pari a 1224 donne, rispetto alla media mensile registrata con l’ultimo rilevamento statistico di due anni fa, quello del 2018 negli oltre 80 centri sparsi per … L'articolo Violenza su donne: peggiora durante il lockdown, 2687 richieste proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - la quarantena silenzia la violenza sulle donne : l’appello del Telefono Rosa

Sono 2.867 leche si sono rivolte ai centri antidella Rete D.i.Redal 2 marzo al 5 aprile 2020: il 74,5 per cento in più, pari a 1224, rispetto alla media mensile registrata con l'ultimo rilevamento statistico di due anni fa, quello del 2018 negli oltre 80 centri sparsi per … L'articolosuilproviene da www.meteoweek.com.

