VIDEO/ Cento anni di vita durante il Covid19: festa sui balconi per Giovanna (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un lungo abbraccio a distanza. L’affetto di un vicinato per un traguardo importante in piena emergenza Covid-19. Cento anni. E’ quanto accaduto questa mattina in Via Capozzi ad Avellino. Ha festeggiato un secolo di vita la signora Giovanna Colantuono che ha ricevuto gli auguri dal vicinato tutto affacciato sui balconi. Dediche speciali sono arrivati dal noto showman Nico Meoli che ha intonato qualche canzone per la signora Colantuono. L'articolo VIDEO/ Cento anni di vita durante il Covid19: festa sui balconi per Giovanna proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Il Campanone veglia su Bergamo-Video I cento rintocchi per dire «State a casa»

Sardine - l’ideona di Santori per combattere il virus : patrimoniale per tutti all’1 per cento (video)

Le mascherine di #Bergamomolamia A breve centomila pezzi al giorno - Video (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un lungo abbraccio a distanza. L’affetto di un vicinato per un traguardo importante in piena emergenza Covid-19.. E’ quanto accaduto questa mattina in Via Capozzi ad Avellino. Ha festeggiato un secolo dila signoraColantuono che ha ricevuto gli auguri dal vicinato tutto affacciato sui. Dediche speciali sono arrivati dal noto showman Nico Meoli che ha intonato qualche canzone per la signora Colantuono. L'articolodiilsuiperproviene da Anteprima24.it.

LaStampaTV : VIDEO | Coronavirus, Sala: 'Troppe persone in giro? Più del 95% sono in regola. Si faccia nuova ordinanza' - EricRodrigues88 : RT @xuxubower: MOBBERS - Cento e Tal (Video Oficial) - HenyElati : Perché stai facendo la puttana che non è stata pagata quando sai benissimo che quelle sono le regole del gioco del… - dej4koo : sono sotto cento mille tremila treni -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cento Coronavirus, le campane di Pieve di Cento risuonano nelle strade deserte | VIDEO BolognaToday Covid19, sono 53 i nuovi contagi in Abruzzo. Nessuno nella Asl di Teramo. Altri 12 morti (224) VIDEO

Rispetto a ieri si registra un aumento di 53 casi, su un totale di 552 tamponi analizzati (9.6 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (12 aprile) i positivi erano stati 40, su un ...

Gemito, dalla scultura al disegno. Online la mostra del Museo di Capodimonte

Un video di quindici minuti del co-curatore Carmine Romano svela ben cento opere di Vincenzo Gemito, esposte nelle sale del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il museo napoletano, chiuso come tutte le ...

Rispetto a ieri si registra un aumento di 53 casi, su un totale di 552 tamponi analizzati (9.6 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (12 aprile) i positivi erano stati 40, su un ...Un video di quindici minuti del co-curatore Carmine Romano svela ben cento opere di Vincenzo Gemito, esposte nelle sale del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il museo napoletano, chiuso come tutte le ...