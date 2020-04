Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 14 APRILEORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. SULL’A12TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPETRA E LADISPOLI CERVETERI NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA COVID-19 SEGNALIAMO CHE DA OGGI STOP A ZONA ROSSA NEI COMUNI DI: NEROLA, NELL’ALTA SABINA CONTIGLIANO NEL REATINO E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI I BUS COTRAL EFFETTUANO LE FERMATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE E’ STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA (LINEA– FORMIA), CHIUSA DAL 20 MARZO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA. PER CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO VIGE ANCORA IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ...