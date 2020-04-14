Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2020 ore 08:15 (Di martedì 14 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA Roma-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLazioNE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE. IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06, MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064 TORNIAMO ... Leggi su romadailynews
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